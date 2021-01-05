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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رجال الأعمال: توقعات النقد الدولى ترجح تحقيق مصر مزيدًا من النمو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:07 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
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قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر ستحقق مزيدًا من النمو، كما ستظل من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي، متوقعًا جذب مزيد من رءوس الأموال خلال العام الجاري، خاصة الاستثمارات الخليجية وبعض استثمارات الدول الاوروبية ودول جنوب شرق آسيا.

وأكد «الزيات» أن هناك حالة من التفاؤل داخل الاوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال ومؤسسات التقيم الدولية في أن تظل مصر الدولة الأقوى في الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات خلال العام الجديد، وذلك بفضل عدة عوامل أهمها نجاح الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية ضخمة وتغير بعض القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار المباشر من خلال منح حركة رءوس الأموال وتداول العملات الأجنبية المزيد من السهولة واليسر.

ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الحكومة في 2021 تمتلك محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادي في مختلف المجالات في مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي ومجالات الطاقة المتجددة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال عامين.

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