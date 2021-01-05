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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد رزق يكشف عن مغني تتر مسلسله «في يوم وليلة»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:25 م
أحمد رزق
أحمد رزق
حسين الجندي
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كشف الفنان أحمد رزق عن اللمسات النهائية لمسلسله الجديد "في يوم وليلة" المقرر عرضة قريبا علي إحدي شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد "رزق: في تصريحات صحفية أن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي انتهي من غناء تتر البداية للمسلسل من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.

أعرب الفنان عن سر سعادته بتعاون المطرب إبراهيم الحكمي علي توصيله رسالة يحيطها حكم الحياة بطريقة غير معتاد تقديمها لكي تلمس كلمات الأغنية القلوب بطائر ينشر المشاعر لإظهار مشاقة وتعب شهور في تصوير هذا العمل إلي النور والذي يراهن عليه بقوة حين عرضه.

وأوضح بأن العمل أوشك علي الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات استعدادًا لعرضه قريبًا وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون انقطاع للمخرجة شيرين عادل منذ بدء تصوير العمل من عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

وتمني أن ينال المسلسل  إعجاب الجمهور، لافتًا أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ35 حلقة، ويدور في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، وأنه يجسد شخصية مهندس ديكور يتعرض لعدة أزمات.

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