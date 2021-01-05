إنهاء إجراءات إعفاء الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من التجنيد بالقاهرة

شكر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إدارة التجنيد وقيادات الجيش المصري العظيم، لحسن تعاونهم وتقديرهم لحالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصلوا لسن التجنيد، ويحتاجون لإتمام إجراءات إعفاءهم من الخدمة العسكرية، ويتطلب ذلك ذهابهم وأسرهم لإدارة التجنيد، وتيسيرا عليهم وعلى أسرهم من عناء المواصلات والانتقالات، تواصلت إدارة التربية الخاصة بإدارة التجنيد تحت إشراف مدير عام التعليم العام، وتيسيرا على ذوي الهمم وافقت إدارة التجنيد على المقترح وتم التنسيق وإرسال وفد من الضباطللمجمع الحرفي للإعاقة التابع لإدارة الوايلي التعليمية، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومحمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات، ونعمة محمود مدير ادارة التربية الخاصة، أحمد مهني مدير عام إدارة الوايلي التعليمية.وتم عمل التجهيزات وإعداد اللجنة يومي الأحد والاثنين من التاسعة صباحا، كما تم عمل الإجراءات الخاصة بإعفاء الطلاب وتجميع أوراقهم والكشف عليهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير مكان مناسب لجلوس أولياء الأمور وتوفير مكان مناسب لفحص الطلاب.وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالشكر والعرفان لهيئة التجنيد ولأعضاء اللجنة والفريق المعاون والأطباء المنوطين، على ما تم اتخاذه من إجراءات وحسن التعاون مع المديرية، تيسيرًا على أبنائنا وأولياء أمورهم من جهد ووقت ومواصلات.