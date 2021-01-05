تامر حسني ينتهي من تجهيزات أغنية كأس العالم لليد

بدأ الفنان تامر حسني في التحضير لأغنية حفل افتتاح كأس العالم لليد والتي ستنطلق يوم 13 يناير في مصر، حيث انتهى من اختيار كلمات الأغنية واللحن، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب لتكون أيقونة المونديال.وكانت اللجنة المنظمة لمونديال اليد استقرت على اختيار المطرب تامر حسني لإحياء حفل الافتتاح، وأيضا تم الاتفاق معه على تقديم أغنية البطولة، حيث تم إسناد حفل الافتتاح لشركة عالمية متخصصة للإشراف عليه وتجهيزه.على جانب آخر انتهى تامر حسني من طرح جميع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مطلع هذا الشهر.وينتظر تامر تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد "مش أنا" والذي انتهى من تصويره منذ فترة طويلة ويشارك البطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة ومن إخراج سارة وفيق.