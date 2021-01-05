الأنبا ملاتيوس مطران تونس يحتفل بعيد القديس باسيليوس الكبير

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن رأس القداس الإلهي نيافة المتروبوليت ملاتيوس مطران تونس وشمال افريقيا، في دار المطرانية الخاصة بالروم.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد ختان المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الاجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.