مطران ملاوي يترأس القداس احتفالًا بعيد الختان

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه ترأس القداس الإلهي نيافة المتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وملاوي، في دار المطرانية الخاصة بالروم.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس وعيد ختان المسيح بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير.وتستعد الكنائس الغربية في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، حيث يترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا.