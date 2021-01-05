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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: زيادة 20% في مكافأة الخطابة لحملة المؤهلات العليا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:26 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار جهودها لتحسين أحوال العاملين بها، سيتم خلال شهر يناير الجاري بدء تطبيق حافز التميز العلمي للأئمة الحاصلين على الدكتوراه، والماجستير، ودبلوم الدراسات العليات بنظام السنتين.

ويأتي القرار لمن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لذلك بواقع 500 جنيه لحملة الدكتوراه، و300 جنيه لحملة الماجستير، و100 جنيه للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الموارد الذاتية للوزارة.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة بنسبة 20%، وأوضحت الوزارة أن ذلك يطبق على كل من اجتاز أو يجتاز مقابلة التحسين من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين، وكل من اجتاز أو يجتاز الاختبار من غيرهم، بداية من مكافأة شهر فبراير 2021، على أن تحدِّث كل مديرية كشوف خطباء المكافأة على بند التحسين بها واعتمادها من رئيس القطاع الديني قبل صرف هذه الزيادة.

 كما تم فتح باب التقدم لاختبار التحسين أمام خطباء المكافأة من حملة المؤهلات العليا غير المعينين بالحكومة أو القطاع العام كمرحلة أولى للتقديم، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على كل من يجتاز اختبارات التحسين منهم، وقد تم نشر الإعلان على الموقع.

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