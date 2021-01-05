رسامات جديدة في كنيسة الروم بنيروبي بمناسبة الكريسماس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت مكاريوس، مطران نيروبي في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في بلدة لودوار، ترأس القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2021، وعيد ختانة يسوع بالجسد وعيد القديس باسيليوس الكبير.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال القداس الإلهي تمت رسامة رسامة الشماس "peter".وتستعد الكنائس الغربية في مصر للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس رؤساء الكنائس قداس العيد في ظل الإجراءات الاحترازية لردع فيروس كورونا المستجد.