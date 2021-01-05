بسبب تداعيات كورونا.. دورة تدريبية مجانية لـ «تغسيل الموتى» بالمنوفية

أعلن مجموعة من شباب مدينة السادات التابعه لمحافظة المنوفية تطوعهم لغسيل الموتى مما دفعهم للخضوع للتدريب على أصول وقواعد غسل وتكفين الموتى وعددهم 10 شباب من بينهم 5 سيدات وطالبة جامعية.وصرح "شريف صقر" أحد أهالي مركز السادات، أنه جرى تنظيم دورة تدريبية بمقر الجمعية الخيرية في المنطقة الرابعة بالمدينة قبل ساعات، وشارك بها 5 سيدات، بينهن طالبة جامعية، مُضيفًا أن تدريب السيدات سبقه تدريب 10 شباب بالمدينة أيضًا قبل أسابيع.وأضاف صقر: دورة تدريبية تُقام لأول مرة بالمنوفية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم تنظم الدورة مجاني كما سيتم عمل جميع المتطوعين بعد إتقان العمل مجاني وذلك للحد من ةرتفاع الأسعار، في ظل خوف بعض المُغسلين من التعامل مع حالات كورونا، وارتفاع تكلفتها عند البعض الآخر.وأضاف "صقر" أن جميع المتدربين يجمعهم كلهم "جروب واتساب"، يتم من خلاله التنبيه بالحالات المتوفاة حديثًا، ومن ثم يتفاعل المُناسب وقته وينطلقوا إلى مستشفى السادات لتغسيل الحالة والتي لا يقل عدد المُغسلين لها عن شخصين سواء كان المتوفى رجل أو سيدة.كما أن هؤلاء المتطوعين عالجوا مشكلة كانت صُداعًا يُلاحق أسر الحالات المتوفية بالكورونا في مستشفى السادات.من جانبها، توفر إدارة مستشفى السادات المركزي بقيادة مديرها الدكتور علي شاهين، كافة المستلزمات للمُغسلين من "بدل عزل، مواد تعقيم، مطهرات، جوانتيات، كمامات طبية"، لتسهيل أعمال تغسيل وفيات فيروس كورونا.