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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«القلعة»: مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز يوفر 1.5 مليار دولار

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:54 م
أحمد هيكل
أحمد هيكل
سيد إبراهيم
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أكد أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن 300 محطة تعمل بالغاز سيتم إنشاؤها خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال ثلاث شركات تعمل في مصر من ضمنها "ماستر جاس" المملوكة لطاقة عربية مؤكدًا أن التحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي المتوفر محليًا خاصة في سيارات النقل سوف يوفر حوالى 15- 20% من تكلفة النقلة الواحدة.

وأضاف هيكل في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»: "إن هذا المشروع سوف يساهم في تقليل عجز الميزانية العامة للدولة، وعجز الميزان التجاري فضلًا عن خلق فرص عمل كثيرة جدًا". 

وأشاد هيكل بالجهود المبذولة من وزارة البترول لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي بما يعود بالنفع على المواطنين من جميع النواحي، متابعًا: "أصحاب التريلات والأهالي في المنازل هيوفروا فلوس، إضافة إلى تحسين البيئة".

كما عبر هيكل عن سعادته بمرور الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجناح الخاص بشركة طاقة عربية حيث استعرض هيكل أمام السيد الرئيس الحلول التي تقدمها شركة طاقة عربية لدعم خطة الدولة في تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المتوفر محليًا، إضافة إلى السولار أيضًا، من خلال تحديث وتطوير التكنولوجيات الخاصة بمساعدة المركبات للعمل بالوقود المختلط. كما أوضح هيكل أنه عند الانتهاء من هذا المشروع بعد 4-5 سنوات سيوفر حوالي 1.5 مليار دولار في الميزان التجاري للدولة.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضبط تسعير كل نوع من أنواع الطاقة مما مهد الطريق لمشروع تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز.

وأوضح أن أغلب محطات التموين بالغاز والسولار سيتم إنشاؤها على الطرق السريعة حتى تستطيع سيارات النقل الثقيل الاستفادة منها، مشيرًا إلى صعوبة تواجدها داخل القاهرة الكبرى أو المدن.

وأضاف هيكل أيضًا أن أكبر مشروع من نوعه يتم العمل عليه حاليًا يتمثل في توصيل الغاز لمدينة الخارجة، ذاكرًا أن هذه المنطقة يوجد بها 14 ألف منزل، من خلال توصيل الغاز عن طريق "أنبوب افتراضي يتحرك على عجل".

وأفاد بأن منزل بهذه التكنولوجيا سيوفر متوسط من 50 إلى 60 جنيهًا في الفاتورة الشهرية، فضلًا عن السهولة والوفرة في الاستخدام، مؤكدًا أن هذا المشروع يعود بالخير على المواطنين.

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