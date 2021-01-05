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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأكيدًا لـ«الدستور».. حسم غلق مصنع حلوان للحديد والصلب 11 يناير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:29 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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أكد مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، مصير مصنع الحديد والصلب في حلوان نحو الإغلاق، والذي انفردت به «الدستور» في السابق تحت عنوان «إغلاق مجمع الحديد والصلب في حلوان وتعويض العاملين».

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم تقسيم الشركة وخروج نشاط المناجم التي من الممكن أن يحدث بها تطوير.

وأوضح، أن مصنع الشركة في حلوان سيؤخذ به قرار الجمعية العمومية 11 يناير الجارى، والتوجه هو غلقه وتعويض العاملين.

وأكد المصدر، أن الدولة لها تصور في المصانع القديمة في المناطق كثيفة السكان، حيث لم يعد هناك تراخيص صناعية مرة أخرى في القاهرة الكبرى، وأي مصنع يتوقف عن العمل سيتحول إلي تطوير عقاري، وعن شكل التطوير في أرض االمصنع، فهو الأمر الذي سيكشف عقب قرار الجمعية العمومية 11 يناير الجاري، حيث سيتم فحص كيفية الاستفادة من الأراضي من أجل سداد تعويضات العاملين والمديونيات الموجودة الشركة التي تخطت 9 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه بالنسبة لباقي المصانع الموجودة، فهناك 185 قطعة أرض يتم تغيير استخدامها، بعضها في حلوان، ولكن سينظر إمكانية تحمل السوق لهذه الأراضي في توقيت معين، والحديث هنا عن أراض غير مستغلة أو مصانع مغلقة.

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