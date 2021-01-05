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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولون» يطالبون بسداد مستحقاتهم لاسكتمال مسيرة المشروعات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:12 م
المهندس شمس الدين
المهندس شمس الدين يوسف
علا العلاف
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قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشكلة المقاولين تكمن في جهات الإسناد التي تؤخر صرف مستحقات الشركات لديها، لعم امتلاكها سيولة تصرف بها مستحقات الشركات وليست مشكلة تمويل مشروعات، مشيرًا إلى أنه لن تستطيع الشركات دفع فوائد القروض البنكية حتى إذا وافقت البنوك على تمويلها.

وشدد «شمس الدين»، في بيان، أن شركات المقاولات التى تمتلك رؤوس أموال كبيرة تستطيع تخطى الأزمة الراهنة بسهولة، وبدون الاعتماد على تمويلات بنكية على عمليات جديدة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لشركات المقاولات فى الوقت الراهن سينقذ القطاع من تبعات سلبية لاحقة، موضحًا أن استمرار الأوضاع بالشكل الحالي سيطيع بعدد كبير من الشركات بسبب ضعف الملاءة المالية.

وطالب يوسف بضرورة وفاء جهات الإسناد بالمديونيات القامة لديها حتى لا يتحمل المقاولون عباء مالية ضخمة، مشددًا أن القطاع بدأ منذ فترة خطة التعايش مع أزمة كورونا الحالية من خلال تشديد الإجراءات الاحترازية بالمواقف ومساكن العمال، بالإضافة إلى أن الشركات لم تتوقف منذ بداية الأزمة ولكنها قللت كثافة العمال فى المشروعات.

وقال إن توفير التمويل لشركات المقاولات يستهدف استكمال الشركات لدفع رواتب موظفيها، وكذلك الالتزام بتأمين المواقع بأدوات التعقيم التى فرضت تكلفة إضافية جديدة على الشركات فى ظل انخفاض السيولة لدى جهات الإسناد، موضحًا أنها ستساهم فى التزام الشركات بمواعيد تسليم المشروعات.

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