الإمارات: قمة العلا موحدة للصف والمتغيرات المحيطة تتطلب تعاونا خليجيا حقيقي

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إن قمة العلا إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة برعاية المملكة العربية السعودية.وأكد "بن راشد"، في تصريح له اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال القمة الخليجية الـ41، أن التحديات المحيطة بالمنطقة تتطلب قوة وتماسكًا وتعاونًا خليجيًا حقيقيًا وعمقًا عربيًا مستقرًا.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المهمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.