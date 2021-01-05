«الإنجيلية والأرثوذكسية» تحتفلان بالميلاد والكنائس الغربية بالغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غد الأربعاء، بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي يشهد للمرة الأولى إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترؤس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد مساء غد 6 يناير، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مثلما فعل أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد أبريل الماضي، تزامنًا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، فيما اتجهت عدد من الإيبارشيات إلى اقتصار قداس العيد على الكهنة والشمامسة فقط، فيما قررت أخرى حضور 20 شخصًا خلال قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.وكشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"، عن ترتيبات عيد الميلاد المجيد، موضحًا أن البابا تواضروس الثاني سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمشاركة عدد محدود من الشمامسة إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون حضور شعبي.ولفت القس بولس حليم إلى أن القنوات الفضائية المسيحية والتليفزيون المصري سينقل قداس البابا على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن البابا تواضروس الثاني لن يستقبل صباح العيد 7 يناير المهنئين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وعلى صعيد متصل، يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدون حضور شعبي، نظرًا للظروف الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب برنامج الطائفة الإنجيلية لعيد الميلاد المجيد، فإنه يبدأ الاحتفال في السادسة والنصف مساء الأمس، ويشتمل على صلاة افتتاحية، وترنيمة جمهورية، وقراءة كتابية، وترانيم كنتاتا، وصلاة، وكلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وكلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، وترنيمة ختامية.يشار إلى أن الكنائس الكاثوليكية في مصر الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وكذلك كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، تنظم احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد، مساء غد تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك في ظل النسب المعلن عنها من قبل سنودس كل كنيسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.فعلى سبيل المثال تسمح الكنيسة القبطية الكاثوليكية بحضور 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية، بينما تسمح الكنيسة الكلدانية بـ5% أي بما يعادل 50 فردًا بالكنيسة، بينما أعلنت كنيسة الأرمن الإغلاق الكامل.