رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الإنجيلية والأرثوذكسية» تحتفلان بالميلاد والكنائس الغربية بالغطاس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:39 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
مونيكا جرجس – تريزة شنودة – جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غد الأربعاء، بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي يشهد للمرة الأولى إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ترؤس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد مساء غد 6 يناير، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مثلما فعل أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد أبريل الماضي، تزامنًا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، فيما اتجهت عدد من الإيبارشيات إلى اقتصار قداس العيد على الكهنة والشمامسة فقط، فيما قررت أخرى حضور 20 شخصًا خلال قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

وكشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور"، عن ترتيبات عيد الميلاد المجيد، موضحًا أن البابا تواضروس الثاني سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمشاركة عدد محدود من الشمامسة إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون حضور شعبي.

ولفت القس بولس حليم إلى أن القنوات الفضائية المسيحية والتليفزيون المصري سينقل قداس البابا على الهواء مباشرة، مؤكدًا أن البابا تواضروس الثاني لن يستقبل صباح العيد 7 يناير المهنئين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد متصل، يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة، ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدون حضور شعبي، نظرًا للظروف الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب برنامج الطائفة الإنجيلية لعيد الميلاد المجيد، فإنه يبدأ الاحتفال في السادسة والنصف مساء الأمس، ويشتمل على صلاة افتتاحية، وترنيمة جمهورية، وقراءة كتابية، وترانيم كنتاتا، وصلاة، وكلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وكلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، وترنيمة ختامية.

يشار إلى أن الكنائس الكاثوليكية في مصر الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وكذلك كنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، تنظم احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد، مساء غد تزامنًا مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد المجيد، ويأتي ذلك في ظل النسب المعلن عنها من قبل سنودس كل كنيسة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

فعلى سبيل المثال تسمح الكنيسة القبطية الكاثوليكية بحضور 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية، بينما تسمح الكنيسة الكلدانية بـ5% أي بما يعادل 50 فردًا بالكنيسة، بينما أعلنت كنيسة الأرمن الإغلاق الكامل.



موضوعات متعلقة

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»