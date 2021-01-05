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مصر

حقيقة التخلص من النفايات الطبية لمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:16 م
النفايات الطبية
النفايات الطبية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق عشوائية غير آمنة، مُوضحةً أنه يتم الالتزام بكل إجراءات مكافحة العدوى المتبعة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع للوزارة سواء فيما يتعلق بنفايات حالات فيروس كورونا المستجد أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات، وكذلك توعية المتعاملين مع تلك النفايات بأهمية استخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير.

وتابع المركز في بيانه أنه في إطار المجهودات المتكاملة والتعاون المستمر بين وزارتي الصحة والبيئة لإدارة أزمة كورونا على عدة مستويات، تم وضع آليات جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والطبية، وتم تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويسجل مسئولو إدارة المخلفات بالمنشآت الصحية بشكل يومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم، وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استخدمت في النقل، إضافة إلى نسبة الإشغال.

ويتم وضع المخلفات داخل أكياس حافظة ذات لون أحمر مخصصة لحفظ النفايات الطبية، غير مُنفذة للسوائل تمامًا حتى لا تسمح بخروج أي سائل منها، إلى جانب تميزها بقوة التحمل والمتانة لاستيعاب كميات النفايات المستخرجة يوميًا من غرف المستشفيات ونقلها إلى محطات النفايات الطبية، وذلك تمهيدًا للتخلص منها بالطرق الآمنة من خلال عمليات الدفن والحرق، مع إلزام العاملين المتعاملين مع المخلفات باستخدام مهمات الوقاية، وأدوات التطهير من كمامات ونظارات حماية وقفازات أثناء التعامل مع تلك النفايات.

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