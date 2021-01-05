إيران تعلن رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي كانت قد ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا الشهر الماضي.وذكر نمكي- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور لمواطن إيراني وصل من بريطانيا، وتم نقله إلى مستشفى خاص، وقال إن نتيجة الاختبار بفيروس كورونا المتحور كانت إيجايبة.وأوضح الوزير أن هذا المريض بالسلالة الجديدة لكورونا قد وضع نفسه في الحجر الصحي منذ اليوم الأول، ولم يتم رصد أي أثر للفيروس للمخالطين له، مؤكدًا أن الحالة بصحة جيدة.وشدد وزير الصحة الإيراني على أن الإصابة بفيروس كورونا المتحور لا تعني ذعرًا جديدًا، لكن ينبغي اتباع البروتوكولات الصحية أكثر من ذي قبل.يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ حتى اليوم مليونًا و255 ألفًا و620 إصابة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 55 ألفًا و748 شخصًا.