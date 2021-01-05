757 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء، حول الموقف الوبائي اليومي لكورونا، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تعافي 1928 حالة جديدة.