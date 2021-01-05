البورصة تربح 2.6 مليار جنيه فى ختام التعاملات

تباين أداء اسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق وكذلك الأوسع نطاقًا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.068 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2248 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13258 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4169 نقطة.فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2141 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3101 نقطة.