الملك سلمان: برنامج إيران النووى يهدد السلم الإقليمى والدولى

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق تسمية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، على القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في محافظة العلا بالمملكة.وأضاف الملك سلمان، خلال افتتاح أعمال القمة: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي"، مشيرًا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".ومن جهته، توجه أمير الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر المبارك الصباح بالشكر للملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية، كما أضاف: "نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة".بدوره، أعلن أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسیس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن یبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة في المنطقة على دول المجلس.