إزالة 1023 تعدٍ على الأرض الزراعية بالشرقية بين مارس وديسمبر 2020

أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية بواقع 732 حالة تعد واقعة على مساحة 28 فدانًا و12 قيراطًا و21 سهم أرض زراعية وكذلك إزالة 291 حالة تعد واقعة على مساحة 8 أفدنة و16 قيراطًا و16 سهم أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس وحتى 31 ديسمبر 2020.أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتى الآن بلغ 1023 حالة تعدي علي مساحة 37 فدانًا و5 قراريط و13 سهم أرض زراعية، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.