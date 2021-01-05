محلل روسي: هذه حقيقة خلافات إسرائيل مع دونالد ترامب بشأن إيران

في إطار التوتر في الخليج تحسباً لهجمات محتملة من إيران في ذكرى اغتيال قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ووسط تحركات أمريكية وإسرائيلية وإيرانية في مياه الخليج، صرح "دينيس كوركودينوف" المحلل السياسي الروسي ورئيس المركز الدولي للتحليل السياسي والتنيؤ بموسكو للدستور قائلاً: إسرائيل تقلق من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران أكثر مما تقلق إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها نفسها.مضيفاً أن طهران تشكل تهديدًا أكبر على تل أبيب من الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا تحتاج واشنطن إلى إطلاق العنان للصراع مع نظام آية الله ، مثل القيادة الإسرائيلية، التي تخشى أن تتمكن إيران يومًا ما من "محو تل أبيب من على وجه الأرض" عن طريق الضربة النووية، مؤكداً أن تردد دونالد ترامب في تنفيذ خطة التدمير الوقائي للمنشآت الاستراتيجية الإيرانية سيكون له في وقت لاحق مشاكل كبيرة للولايات المتحدة ، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من إسرائيل.أضاف "موكوردوف" أن عشية تنصيب الرئيس الجديد للبيت الأبيض، ستنوي تل أبيب استخدام المؤشرات الدبلوماسية والعسكرية ، والتي من شأنها أن تصبح دليلاً حيًا على الوصول إلى نقطة حرجة في العلاقات بين واشنطن وطهران.مشيراً إلى أن أنصار دونالد ترامب الذين تحدثوا عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية (نائب الرئيس مايك بنس ، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، ورئيس الأركان المشتركة مايك ميلي) هم في طريقهم للتراجع، وأن القيادة الإسرائيلية، التي توقعت أن الولايات المتحدة ، بحلول عام 2020، ستستمر في مهاجمة إيران. أدى هذا الوضع ، إلى حد ما ، إلى تقلبات سلبية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. على أقل تقدير ، شعرت تل أبيب بأنها غير قادرة على الوفاء بالمهمة الرئيسية المتمثلة في الاحتواء الاستراتيجي لنظام آية الله ، والذي سينتج في نهاية المطاف أسلحة نووية في موعد لا يتجاوز عام 2023. وسيتعين على إسرائيل أن تحسب حسابًا لهذا.واختتم حديثه بأن للصراع الأمريكي الإيراني في الولايات المتحدة بُعدا سياسيا داخليا أيضًا، على وجه الخصوص، حيث يتناسب منصب رئيس البيت الأبيض وفرصه في إعادة انتخابه بشكل مباشر مع سياسته المعادية لإيران: فكلما زاد مهاجمته لطهران زادت الفرص والموارد التي لديه لتعزيز موقعه داخل البلاد على حساب إسرائيل.وهكذا خيب دونالد ترامب آمال إسرائيل، وبالتالي فمن المنطقي الافتراض أن أساس العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تصدع، حيث لم يتمكن دونالد ترامب من إنجاز المهمة الرئيسية التي وضعها أمامه قادة اللوبي الإسرائيلي عشية حملته الرئاسية – وهي الإطاحة بنظام آية الله أو تدمير إيران.