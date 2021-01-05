رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

محلل روسي: هذه حقيقة خلافات إسرائيل مع دونالد ترامب بشأن إيران

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:55 م
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
سارة شريف
طباعة
في إطار التوتر في الخليج تحسباً لهجمات محتملة من إيران في ذكرى اغتيال قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ووسط تحركات أمريكية وإسرائيلية وإيرانية في مياه الخليج، صرح "دينيس كوركودينوف" المحلل السياسي الروسي ورئيس المركز الدولي للتحليل السياسي والتنيؤ بموسكو للدستور قائلاً: إسرائيل تقلق من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران أكثر مما تقلق إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها نفسها.

مضيفاً أن طهران تشكل تهديدًا أكبر على تل أبيب من الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا تحتاج واشنطن إلى إطلاق العنان للصراع مع نظام آية الله ، مثل القيادة الإسرائيلية، التي تخشى أن تتمكن إيران يومًا ما من "محو تل أبيب من على وجه الأرض" عن طريق الضربة النووية، مؤكداً أن تردد دونالد ترامب في تنفيذ خطة التدمير الوقائي للمنشآت الاستراتيجية الإيرانية سيكون له في وقت لاحق مشاكل كبيرة للولايات المتحدة ، والتي تم إنشاؤها بمبادرة من إسرائيل.

أضاف "موكوردوف" أن عشية تنصيب الرئيس الجديد للبيت الأبيض، ستنوي تل أبيب استخدام المؤشرات الدبلوماسية والعسكرية ، والتي من شأنها أن تصبح دليلاً حيًا على الوصول إلى نقطة حرجة في العلاقات بين واشنطن وطهران.

مشيراً إلى أن أنصار دونالد ترامب الذين تحدثوا عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية (نائب الرئيس مايك بنس ، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، ورئيس الأركان المشتركة مايك ميلي) هم في طريقهم للتراجع، وأن القيادة الإسرائيلية، التي توقعت أن الولايات المتحدة ، بحلول عام 2020، ستستمر في مهاجمة إيران. أدى هذا الوضع ، إلى حد ما ، إلى تقلبات سلبية في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. على أقل تقدير ، شعرت تل أبيب بأنها غير قادرة على الوفاء بالمهمة الرئيسية المتمثلة في الاحتواء الاستراتيجي لنظام آية الله ، والذي سينتج في نهاية المطاف أسلحة نووية في موعد لا يتجاوز عام 2023. وسيتعين على إسرائيل أن تحسب حسابًا لهذا.

واختتم حديثه بأن للصراع الأمريكي الإيراني في الولايات المتحدة بُعدا سياسيا داخليا أيضًا، على وجه الخصوص، حيث يتناسب منصب رئيس البيت الأبيض وفرصه في إعادة انتخابه بشكل مباشر مع سياسته المعادية لإيران: فكلما زاد مهاجمته لطهران زادت الفرص والموارد التي لديه لتعزيز موقعه داخل البلاد على حساب إسرائيل.

وهكذا خيب دونالد ترامب آمال إسرائيل، وبالتالي فمن المنطقي الافتراض أن أساس العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تصدع، حيث لم يتمكن دونالد ترامب من إنجاز المهمة الرئيسية التي وضعها أمامه قادة اللوبي الإسرائيلي عشية حملته الرئاسية – وهي الإطاحة بنظام آية الله أو تدمير إيران.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»