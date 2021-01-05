تعرف على شروط ومستندات الحصول على تمويل إحلال السيارات

تنشر "الدستور" شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.شروط تمويل سيارات الميكروباص والأجرة وهي:1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.2- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.3- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، وجاء الشرط الرابع ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.4- يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.5- يجب ألا يثبت تعاطى المتقدمين لأية مواد مخدرة من أى نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة.فترة السداد تصل إلى 120 شهرًا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.وبالنسبة للمستندات المطلوبة من المستفيد:يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن. ويجب أن تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجارتمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ويجب طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق او صاحب عمل (سيارة)، وتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، ويجب تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بأنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.ويجب تقديم رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.