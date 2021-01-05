العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

رغم أن عباس محمود العقاب أشهر من كافحوا عن مكانة اللغة العربية أمام اللغات الأجنبية واللهجات العامية والدارجة إبان القرن العشرين، فإن هذا لم يمنعه من تقدير شخص بيرم التونسي الذي تحل اليوم الذكري الستين لرحيله٬ والتنويه بعظمة فنه الذي كان يبدعه باللهجة العامية.ويشير الشاعر سعد عبدالرحمن في دراسته المعنونة بــ"عبقرية التونسي بين العقاد ومشرفة" إلي ما كتبه وقاله العقاد عن بيرم التونسي: كانت آية الآيات في بيرم التونسي -رحمه الله- أنه كان يفهم السريرة الناطقة بالعربية من بواطنها الخفية قبل أن يحكيها بلهجاتها الكثيرة على الألسنة والأقلام.ويستدل على ذلك بما عرف عن بيرم من اتقانه لكثير من لهجات البيئات العربية المختلفة وقدرته الفائقة على التحدث بكل لهجة منها، لا بل والتغني أيضًا: "فكان من طرائقه المحبوبة حيث يأنس إلى أصدقائه والمعجبين به أن يلقي عليهم حوارًا يشترك في أحاديثه خمسة أو ستة من أبناء البادية والحاضرة يتحدث كل منهم بلهجته الموروثة ويتغنى أحيانًا بنغماته التي توافق تلك اللهجة، وينتقل من سؤال إلى جواب ومن تعبير إلى تعليق ومن جد إلى فكاهة كأنه جماعة من الناس يوشك أن تتعدد أصواتهم كما تتعدد أساليبهم في الكلام وفي أنماط الحديث والغناء".ويؤكد عبدالرحمن: في الغالب فإن العقاد قد عرف ذلك عن بيرم لا من بعد بالسماع وإنما من قرب بالعيان والمباشرة، نفهم ذلك من قوله: وقد كنا نحب لقاءه حيث كان يحب أن يعيش ويقضي سهراته ويختار أدواره وألحانه وموضوعاته".ولم يكن بيرم يستطيع فعل ذلك استطاعة محاكاة وتقليد وإنما استطاعة طبع وسليقة وكأنه في كل لهجة ينطقها ويتغنى بها أحد أبنائها، وهي موهبة لم يؤتها زجال مثل بيرم، وهذا ما جزم به العقاد حين قال "و لم يكن ذلك كله من قبيل المحاكاة أو الإعادة الآلية التي يستطيعها كثيرون وإنما كان خلقًا للشخصية المتكلمة وللعواطف والأحاسيس التي تكمن وراء الكلمات".ومن تمام قدرته على الخلق والإبداع في هذه الملكة الفنية أنه نشأ في بيئة تونسية عريقة وبقي إلى ما بعد العشرين من عمره يتحدث على السجية فيذهب لسانه على غير قصد منه إلى نبرات تلك اللهجة ومصطلحاتها... فمن ملكاته السابقة المطبوعة أنه يقتدر بإرادته على إبداع أدوار الحوار بكل لهجة ينطق بها اللسان العربي من ساحل الأطلسي إلى شط العرب".وينفي العقاد أن يكون تعلق بيرم باللهجات الدارجة لضعف في لغته الفصيحة أو هروبا من لوازمها ومتطلباتها من حيث الفصاحة والبلاغة، فبيرم "لم يكن ولعه باللهجات الدارجة عن قصور منه في التعبير باللغة الفصحى شعرًا ونثرًا حين يشاء، فإن منظوماته العربية (أي الفصيحة) تسلكه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره ".ويضرب العقاد أمثلة قليلة من شعر بيرم الفصيح تدليلًا على صحة ما يقول ويعقب عليها بقوله: "و كل شعره الجدي والفكاهي على هذه الطبقة التي كانت تسمح له لو أراد أن يقصر منظوماته على اللفظ العربي الفصيح، ولكنها طبيعته التي كانت تحن إلى المعيشة بين أولاد البلد هي التي حببت إليه أن ينظم بلهجة الأزجال ويسوق عباراته بلهجة المعيشة اليومية في البيت والسوق".