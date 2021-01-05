الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة السعي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، في أعقاب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة.وقال المتحدث باسم الاتحاد، بيتر ستانو، إن الكتلة الأوروبية أخذت "بقلق كبير" علمًا بالخطوات التي اتخذتها إيران، مؤكدا: "سنضاعف جهودنا للحفاظ على الاتفاق وعودة جميع الأطراف إلى تطبيقه بشكل كامل".وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الإثنين، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الثلاثاء، فيما أعربت اليابان عن مخاوفها جراء الخطوة التي تمثل "خرقًا للاتفاق النووي".وقال "كمالوندي"، في تصريحات للتليفزيون الرسمي: "قرابة الساعة السابعة (من مساء الإثنين، 15:30 بتوقيت جرينتش)، بلغنا مستوى 20%".يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد الخارجية الإيرانية للشئون السياسية، عباس عراقجي، قوله إن إيران اتخذت قرارها للعيش (اقتصاديا) دون الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه "لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي ولا أي قضية أخرى خاصة بالصواريخ".فيما قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير عن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%.