رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تحويل السيارات للغاز الطبيعى نقلة مصرية وتوفير للمواطن

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:18 م
النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر
عائشة حسن
طباعة
أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كوقود بديل للسيارات، خلال افتتاحه للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وأوضح "قرقر"، في بيان اليوم، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين وعلى رأسها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات التي تعمل بالغاز، ويوفر مبالغ كبيرة لأصحابها، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تسهيلات وبرامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، التي تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الطاقة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لمنافسة الدولة المتقدمة في كل المجالات، وذلك يعود إلى الحوكمة التي انتهجتها الدولة على كل الأصعدة.

موضوعات متعلقة

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»

سيد عنبة: سيرة الظاهر بيبرس أعظم وأضخم منجزات بيرم التونسي