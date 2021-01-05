برلمانى: تحويل السيارات للغاز الطبيعى نقلة مصرية وتوفير للمواطن

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كوقود بديل للسيارات، خلال افتتاحه للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.وأوضح "قرقر"، في بيان اليوم، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين وعلى رأسها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات التي تعمل بالغاز، ويوفر مبالغ كبيرة لأصحابها، مشيرًا إلى أن المبادرة تقدم تسهيلات وبرامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.وتابع عضو مجلس النواب، أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، التي تضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الطاقة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة لمنافسة الدولة المتقدمة في كل المجالات، وذلك يعود إلى الحوكمة التي انتهجتها الدولة على كل الأصعدة.