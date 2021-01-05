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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة 600 ألف جنيه من شركة في مصر الجديدة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:23 م
حبس متهمين
حبس متهمين
حسام التمساح
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أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاملين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل الشركة محل عملهما.

كان قسم شرطة مصر الجديدة، قد تلقى بلاغًا من "ك. ش. م" 26 سنة، محامى وكيلا عن "ت.م.و" رئيس مجلس إدارة شركة، يفيد باكتشافه وجود كسر نافذة الشرفة بغرفة الحسابات وسرقة مبلغ 600 ألف جنيه، و11 ألف دولار من داخل دولاب خشبي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. ح. إ" 27 سنة، عامل مشروبات بالشركة، و"على.ط.ح" 26 سنة، فرد أمن بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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