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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:12 م
محمد هاني غُنيم
محمد هاني غُنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين "حتى اليوم" قد وصل إلى 123 ألفًا و979 طلبًا على مستوى المحافظة، منوهًا عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة ثلاثة أشهر تنتهى 31 مارس القادم، طبقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية.

حيث يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال الشهر الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، لتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وأكد المحافظ على مسئولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

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