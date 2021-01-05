القبض على عاطل سرق مدرسة في المقطم
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:22 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بعد سرقته مدرسة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد محمد فتحي، معاون مباحث المقطم يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "م. م"، 21 سنة، عاطل، وبحوزته حقيبة بداخلها (5 ميكرفون، أدوات مدرسية أقلام، دبابيس) مجهولي المصدر.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مدرسة بالمقطم بأسلوب التسلق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد محمد فتحي، معاون مباحث المقطم يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "م. م"، 21 سنة، عاطل، وبحوزته حقيبة بداخلها (5 ميكرفون، أدوات مدرسية أقلام، دبابيس) مجهولي المصدر.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مدرسة بالمقطم بأسلوب التسلق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.