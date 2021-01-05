القبض على عاطل سرق مدرسة في المقطم

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، من القبض على عاطل بعد سرقته مدرسة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد محمد فتحي، معاون مباحث المقطم يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المقطم، من ضبط "م. م"، 21 سنة، عاطل، وبحوزته حقيبة بداخلها (5 ميكرفون، أدوات مدرسية أقلام، دبابيس) مجهولي المصدر.وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل مدرسة بالمقطم بأسلوب التسلق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.