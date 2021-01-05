حقيقة وباء كورونا وحصانة القطيع

سمعنا كثيرا في دول عظمى عن جملة حماية القطيع أوحصانة القطيع، واتضح من خلال التجربه القليله السابقه أنها لاتفيد مع كورونا.وبشرح الدكتور انطونيو صفوت، استشاري أمراض الباطنه للدستور أن كورونا فيروس مختلف، قائلا:"ناس كتير ابتدت تقول ان فيروس كورونا هيختفي زيه زي اي فيروس تاني واننا في خلال فترة بسيطة من خلال التطعيم او العدوى الكتير بين الناس هنحقق ما يسمى بمناعة القطيع ( Herd Immunity)..و الغريب ان في ناس مش في مصر بس لكن في دول كبيرة في الطب زي امريكا وانجلترا بتروج لهذا الطرح وبالمناسبة في منهم اطباء وبيقولو ان مجرد ما نسبة العدوى او التطعيم توصل ل50% او 60% من المجتمع. الفيروس هذا هيختفي من العالم او المجتمع.وتابع: "هابتدي شرحي المبسط للموضوع بسؤال،هل العالم حقق مناعة القطيع ضد فيروس الإنفلونزا؟الاجابة لا.. طيب تعالى بسرعة نحاول نفهم مع بعض، ماهي مناعة القطيع ونحاول نطبقها على فيروس كورونا ونشوف تنفع ولا لا على اساس المعطيات والمعلومات المتاحة أمامنا في الوقت الحالي.(مناعة القطيع herd immunity ) أصلا مبنية عبر التاريخ على حقيقتين: أولهما أن نسبة كبيرة جدا من المجتمع تاخد العدوى وتكون مناعة لها،وثانيهما ان يتم تطوير لقاح يتم اعطاؤه لنسبة كبيرة في المجتمع وأيضا يكونو مناعة للعدوى،والحقيقتان مثلا حصلتا في فيروسات زي الحصبة (Measles)، الجدري (Small pox)، شلل الاطفال(Polio)،وبالتالي المجتمع شكل مناعة لهم نتيجة التطعيمات وعدوي قطاع كبير،الناس تلك الذين اخدو التطعيم او اتعدو وكونو المناعة...بمناعتهم تلك.....حمو بقية الشعب اللي ميقدرش يكون مناعة نتيجة انه مناعته ضعيفة او بياخد ادوية تقلل المناعة لامراض تانية.....حموهم ازاي؟؟، انهم مبقوش (Hostحاضن) يعني مسمحوش للفيروس اللي هو بالمناسبة مش كائن حي بره الجسم انه يدخل جسمهم ويتكاثر فيه ويعدي ناس تانية حماية هؤلاء البقية هي دي بالظبط اللي اسمها ال( مناعة القطيع Herd immunity)يعني شخص عايش في المجتمع هذا حتى لو مقدرتش اخد التطعيم لاسباب صحية زي حساسية مثلا او محصلش اني اخدت العدوى بالفيروس نفسه،انا كده محمي بنسبة كبيرة بسبب المناعة المجتمعية تلك او مناعة القطيع، وعلشان نقدر نقول اننا حققنا النوع هذا من المناعة ضد فيروس معين لازم يكون النتيجة النهائية هي اختفاء هذا الفيروس او المرض.....(Eradication).كل المواصفات السابقه مش موجودة في Covid) 19 )بسبب حاجات كتير اولها التحورات الكتيرة للفيروس التي تتطلب تكرار التطعيم بشكل موسمي او سنوي غالبا للتغلب على السلالات الجديدة منه زي فيروس الانفلونزا.كما أن قطاع عريض من الناس في كل دول العالم ماشي ورا نظريات المؤامرة اوان التطعيم اصلا غير آمن لانه متجربش بشكل كافي ومتخوفين منه، ثالثهم احتماليات تكرار العدوى لنفس الشخص بالفيروس وان كانت ضئيلة جدا وحولها شكوك كثيرة لم تحسم علميا حتى الان.و بالتالي رأيي المتواضع أن الامل الوحيد للبشرية بعد ستر ربنا هو الاستجابة المناعية طويلة الامد للانسان مش بس عن طريق الاجسام المناعية المؤقته التي توجد اثناء العدوى الحادة لكن بعض الخلايا المناعية التانية اللي بتقدر تستجيب بشكل اقوي واسرع في المرات القادمة للعدوى وتنتج بسرعة اكبر الاجسام المناعية وبالتالي تخفف حدة العدوى والشئ المبشر الى حد كبير في النقطة هذه بالذات هي قدرة الخلايا تلك انها تستجيب حتى لو فيه فقط نسبة تشابه بين الفيروسات يعني تقدر تكون استجابة حتى للسلالات الجديدة من الفيروس وان كانت قد تنجح او لا وعلشان كده لازم في نفس الوقت انتاج لقاحات قابلة للتطوير كل سنة او 6 شهور زي لقاح الانفلونزا، وطبعا الالتزام بالإجراءات الاحترازية قدر الامكان.