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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنيا»: عودة مياه الشرب لأهالي سمالوط خلال ساعات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:44 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا أنها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يواصلان إصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد الرئيسي 1200 مم والذي تسببت أعمال إصلاحه منذ الأمس في إيقاف تشغيل محطة مياه عرب الزينة بالمركز

وأكد المهندس مصطفي نعمان مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط أنه جاري إنزال وتركيب الماسورة البديلة وأنه سيتم خلال ساعات قليلة تشغيل محطة المياه وعودتها من جديد

من ناحيته تابع المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا أعمال اصلاح خط الطرد الرئيسى لمدينة سمالوط والذى يقوم برفع الصرف بكامل المدينة الى محطة معالجة الصرف الصحى بالصليبة وبقطر 1200 مم من مادة GRP.

وأكد الشهاوي أن القائمين علي أعمال الإصلاح يعملون بكل جهدهم من أجل الإنتهاء من هذه الأعمال في أقل فترة زمنية ممكنة من أجل عودة تشغيل مياه الشرب حرصا علي مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.

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