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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

قامت السفيرة نبيلة مكرم،وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج-يرافقها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع

وزيرة الهجرة تتفقد مصنع إنتاج ألواح الألمونيوم المعزولة بالسويس (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:54 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، يرافقها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، جولة تفقدية في أرجاء الشركة المصرية الصينية لألواح الألمونيوم المعزولة "جودسينس إيجيبت"، وذلك بهدف الاطلاع على أهم منشآته وسير العمل به، وكذلك الاستماع إلى شرح واف عن تجهيزاته ومعداته والماكينات المتوافرة به وأهم خطوط الإنتاج سواء العاملة حاليًا أو المزمع تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك خلال مشاركتها اليوم، في افتتاح مصنع الشركة المصرية الصينية لألواح الألمونيوم المعزولة "جودسينس إيجيبت" الكائن في منطقة توسعات عتاقة بمحافظة السويس، وذلك في ضوء مواصلة فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وجني ثمار التعاون مع رجال الصناعة المصريين بالخارج.

وأكدت الوزيرة خلال جولتها أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا، وعقد شراكات وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية أو المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

ويعتبر إنشاء مصنع "جودسينس إيجيبت" نموذجًا عمليًا في الاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج لخدمة الوطن، فهو أول وأكبر مصنع متخصص في صناعة ألواح الألمونيوم المعزولة في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه على مساحة 16000 متر مربع بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون جنيه مصري وطاقة إنتاجية 3000000 متر مربع، كما يضم عمالة فنية وكوادر مدربة، وذلك علاوة على عقد اتفاقية شراكة مميزة بين المصنع والهيئة العربية للتصنيع كواحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر.

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