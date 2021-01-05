نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء توفوا بكورونا اليوم

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم، 4 أطباء توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن عدد الشهداء بفيروس كورونا المستجد بلغ 281 وفاة بين صفوف الأطباء منذ اندلاع الجائحة.ونعت النقابة الشهيد الدكتور محمد طلبة، استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية، والذي توفي بعزل مستشفى ميت غمر، والشهيد الدكتور هشام بدره، استشاري أمراض الكلى ومدير مركز طنطا للكلى، والشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح، طبيب باطنة بالتأمين الصحي والذي توفي في عزل مستشفى مبرة الزقازيق نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، والتي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.