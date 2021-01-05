انخفاض مبيعات العقار بالأردن 26% في 2020

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المبيعات العقارية في الأردن انخفضت 26 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 3.41 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، مقارنة مع العام السابق.وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة إلى أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين الأجانب باستثمارات بلغت 76.7 مليون دينار، يليهم السعوديون باستثمارات قدرها 34.9 مليون دينار.وجاء حملة الوثيقة الغزاوية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 16 مليون دينار.