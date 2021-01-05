نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة المسيحيين في مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأكد المستشار محمد عبدالمحسن أننا نستقبل هذه الأعياد ونحن نقف جميعًا صفًا واحدًا تجاه الوباء الذي يجتاح العالم للحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية وصحة الشعب المصري العظيم، وهو ما يؤكد دومًا تماسك المصريين برباط تاريخي، تشهد عليه المواقف والأحداث ويجمعنا فيه دومًا الإخاء والمحبة، آملين أن يعيد الله الأيام على المسيحيين والمسلمين وعلى مصرنا الغالية وشعبها الكريم بالخير والأمان والصحة والعافية.