وزيرة التضامن: العمل مسئولية وطنية.. «محدش يستكبر عليه»

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، بإطلاق وزارة القوى العاملة 14 وحدة متنقلة لتدريب الشباب، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء والسباكة بالقرى والنجوع بالمحافظات.وأكدت "القباج"، في تصريحات لها على هامش إطلاق الوحدات اليوم باستاد القاهرة، أن الهدف من الوحدات تدريب الشباب وتأهيلها لسوق العمل لتكون مؤهلة ومدربة وقادرة على التنافسية.وتابعت وزيرة التضامن في رسالة للشباب: "محدش يستكبر على أي عمل، العمل مسئولية وطنية وحق لكل مواطن مصري".