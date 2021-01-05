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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 2163 مواطنا بقرية المنصورية بأسوان (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنصورية بمركز دراو، واستمرت لمدة يومdن، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 2163 ) مواطن، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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