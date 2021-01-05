افتتاح أكبر مصنع لألواح الألومنيوم في إفريقيا والشرق الأوسط بالسويس

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في افتتاح مصنع الشركة المصرية الصينية لألواح الألومنيوم المعزولة "جودسينس إيجيبت" الكائن في منطقة توسعات عتاقة بمحافظة السويس، بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب المهندس محمد شريف صالح، العضو المنتدب للشركة.وثمن المهندس محمد شريف صالح، العضو المنتدب للشركة المصرية الصينية "جودسينس إيجيبت" كلمته خلال الافتتاح، مساندة ودعم وزيرة الهجرة تسهيل انضمامهم للسوق المصرية وترويجها للاستثمار في مصر، كون الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية للاستفادة في وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن إمكانية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، أو جذب الاستثمارات الصناعية الخارجية إلى مصر.وخلال كلمتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة افتتاح المصنع، كما تعهدت بالترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة، مضيفة أن هذا يتواكب مع تنظيم الوزارة لفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث تم اختيار ملف الصناعة هذه المرة من أجل مواكبة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية خاصة أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.وقالت مكرم: "لقد بدأنا في تنفيذ فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية كالتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، كما عقدنا حتى الآن ثلاث ندوات حوارية افتراضية مع خبرائنا وعلمائنا بالخارج ناقشنا فيها الاستثمار الصناعي وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتوطين صناعة السيارات".وشددت مكرم على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها و"رؤية مصر 2030" بالشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم في توفير حياة كريمة للمصريين جميعًا، خاصة أن مصر وأسواقها جاذبة لكل أنواع الاستثمارات.ويعتبر إنشاء مصنع "جودسينس إيجيبت" نموذجًا عمليًا في الاستفادة من خبرات أبناء مصر بالخارج لخدمة الوطن، فهو أكبر مصنع متخصص في صناعة ألواح الألومنيوم المعزولة في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤه على مساحة 16000 متر مربع بحجم استثمارات يتجاوز 500 مليون جنيه مصري وطاقة إنتاجية 3000000 متر مربع، كما يضم عمالة فنية وكوادر مدربة، وذلك علاوة على عقد اتفاقية شراكة مميزة بين المصنع والهيئة العربية للتصنيع كواحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر.