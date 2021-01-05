تأجيل محاكمة شقيق الإرهابي حسن مالك لـ 6 مارس

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، إلى جلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.وتضم القضية المتهمين وهم محمد رفيق إبراهيم محمد مناع، محمد أسامة محمد العقيد، علاء علي السماحي، والإرهابي يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، محمد عز الدين يوسف مالك، محبوس، شقيق الإرهابي حسن مالك، جمال سلطان محمد أحمد.