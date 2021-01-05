رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة شقيق الإرهابي حسن مالك لـ 6 مارس

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:43 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و46 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، إلى جلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار.

وتضم القضية المتهمين وهم محمد رفيق إبراهيم محمد مناع، محمد أسامة محمد العقيد، علاء علي السماحي، والإرهابي يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، محمد عز الدين يوسف مالك، محبوس، شقيق الإرهابي حسن مالك، جمال سلطان محمد أحمد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»