موعد عرض مسلسل جمال الحريم الحلقة 17

موعد عرض مسلسل جمال الحريم الحلقة 17

تستمر النجمة اللبنانية نور في تقديم أروع أعمالها الدرامية من خلال مسلسل جمال الحريم والذي يبحث الكثيرون عن موعد عرضه وخاصة الحلقة 17 بعدما أثارت الجدل مما دفعها تظهر علي محرك البحث الشهير جوجل.ويعرض مسلسل جمال الحريم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم علي أكبر شاشة فضائية في الوطن العربي وهي قناة دي إم سي والتي شهدت تطورا أخيرا في الفترة الماضية وخاصة منذ صعودها وهي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.ويذاع المسلسل بشكل يومي فى تمام الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشرة والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.ومسلسل "جمال الحريم" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.