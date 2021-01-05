محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وطارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، لتفقد الأعمال الجارية بامتداد طريق صلاح سالم، بما يتضمنه من رصف الطريق الرئيسي والشوارع المتفرعة منه وإنشاء أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار وأيضًا تدبيش جانبي الطريق.ووجهت المحافظ باستكمال تلك العمليات بالشوارع التي تم إدراجها ضمن المشروع ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الهندسية والفنية؛ لفتح محور جديد طبقًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة دمياط، وذلك بعد مراجعة جميع أعمال المرافق، مؤكدة على ضرورة وضع جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من كل الأعمال.وواصلت جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى بمخرج شارع صلاح سالم على طريق 44، والميدان الجاري تنفيذه هنالك، إذ أكدت المحافظ على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالخطة، وأيضًا مد كابل كهرباء للميدان حتى يتسنى تنفيذ أعمال الإنارة به، والالتزام بالمخطط الخاص بالمنطقة، موجهة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للوقوف على الأعطال والمشاكل التي أدت إلى تواجد تجمعات للمياه بالمنطقة.