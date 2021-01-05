«رجال الأعمال»: قطاعات المقاولات والصناعة ستقود الاقتصاد للنمو في 2021

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أقوى الدول المهيئة في تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2021، مضيفًا أن أهم القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نموًا هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجيستيات.وأشاد «الزيات» بالتوقعات الأيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر بتحقيق معدل نمو 6.4% العام الجاري.وأرجع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نظرة مؤسسات التقييم الدولية التفاؤلية بالاقتصاد المصري، إلي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة ازمة كورونا وتداعياتها السلبية علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.