رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:02 م
بيرم التونسي
بيرم التونسي
نضال ممدوح
طباعة
في دراسة له نشرت في أنطولوجيا السرد العربي٬ يذهب الشاعر سعد عبدالرحمن٬ إلى أن بيرم التونسي والذي تحل اليوم ذكري رحيله الستين "عاش حياة مضطربة شديدة الاضطراب ويكفي أنه قضى منها شريدًا مطاردًا ما يقرب من عشرين سنة (1920 - 1938) تنقل فيها وهو خائف يترقب ما بين مصر وتونس وفرنسا وسوريا ولبنان والسنغال، وبالرغم من ذلك استطاع أن يحفر اسمه بحروف بارزة في سجل الأدب والأدباء.

لم يكن بيرم التونسي مجرد زجال كما يعرفه أغلب القراء بل كان قبل ذلك وبعده شاعرًا فصيحًا بليغًا، وفي نماذج شعره الفصيح خير دليل على ذلك، ولا غرو فهو يقول عن بدايات تعلقه بالأدب: "استوعبت دراسة الأدب العربي من أمهات مصادره وشربته من أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها"، ولكنه انصرف عن طريق الشعر الفصيح وأدار ظهره له لأسباب يبسطها حين يتحدث عن الحال المؤسية لأغلب الشعراء في ذلك الزمان، فيقول: "وكنت أظن أني سأجتر هذه الثقافات العربية الصميمة في صقل استعدادي وموهبتي الشعرية إلا أنني شهدت في مطلع حياتي صرعى الشعر وأشلاء الشعراء تحت أقدام المشعوذين وشذاذ الآفاق والمتجرين في سوق الأدب الفارغ والكلام الساقط واللغة الدارجة على أرض خبيثة"، ويستطرد في شرح بقية الأسباب وهي التي تتعلق بحياته المضطربة فيقول: "ثم تعاقبت علي المحن الثقال مع الليالي الطوال فأخذت المجاعة بخناقي وخناق الأطفال وتلقيت وحشة الاغتراب ونكد المرض وفقدان الأوطان والإخوان وضراوة المجاعة في بيت لا يؤنس بقايا الآدميين فيه إلا الأنين والدموع والأنفاس اللاهثة"، ويؤكد عبدالرحمن: النتيجة التي ترتبت على كل ذلك بالطبع انصرافه عن الشعر الفصيح. أو كما يقول بيرم: "فلم أر أن أضيف إلى هذه المحن القاصمة محنة الشعر فتركت ثقافتي واستعدادي وموهبتي الشاعرة أمانة في ذمة الأيام إلى الزجل أنظم به المسرحية والموال والأغنية".

ويمضي عبدالرحمن في دراسته، مشيرًا إلي أن بيرم التونسي: "في مجال الزجل غدًا بيرم التونسي وبدون مبالغة زجال لا يشق له غبار، استطاع بموهبته الفذة أن يشيد من فن الزجل صرحًا منيفًا تناطح فيه قصائده الزجلية عصم القصائد الفصيحة لكثير من شعراء عصره ليس لأن لغة قصائده هي لغة الشعب التي يتكلم بها الجميع من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية في الريف والحضر والسواحل والبوادي، فتفاعلوا معها وامتزجت بوعيهم ووجدانهم، بل لأن لغة قصائده الزجلية تجلت فيها من مظاهر القدرة على التعبير والبراعة في التصوير والسلاسة في الموسيقى وتوازن الإيقاع ما مكنها من استيعاب أدق المشاعر وأرهف الأحاسيس وأدق المعاني والأفكار.

موضوعات متعلقة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

الأهلى يوافق على اقتراح «موسيماني» بشأن الجهاز الفنى

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«شكري» يوقع على بيان العُلا: خطوة هامة لتعزيز العمل العربي

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك في العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

«سؤال الوجود» يكشف طريق النجاة في حياة مصطفى محمود

العقاد عن بيرم: لغته الفصحى تضعه بين النخبة المجيدين من شعراء عصره

في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

«هاملت الجرافيك المصري» أول إصدار يوثق سيرة الفنان «نحميا سعد»