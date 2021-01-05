في ذكراه.. لماذا انصرف بيرم التونسي عن الشعر الفصيح للزجل؟

في دراسة له نشرت في أنطولوجيا السرد العربي٬ يذهب الشاعر سعد عبدالرحمن٬ إلى أن بيرم التونسي والذي تحل اليوم ذكري رحيله الستين "عاش حياة مضطربة شديدة الاضطراب ويكفي أنه قضى منها شريدًا مطاردًا ما يقرب من عشرين سنة (1920 - 1938) تنقل فيها وهو خائف يترقب ما بين مصر وتونس وفرنسا وسوريا ولبنان والسنغال، وبالرغم من ذلك استطاع أن يحفر اسمه بحروف بارزة في سجل الأدب والأدباء.لم يكن بيرم التونسي مجرد زجال كما يعرفه أغلب القراء بل كان قبل ذلك وبعده شاعرًا فصيحًا بليغًا، وفي نماذج شعره الفصيح خير دليل على ذلك، ولا غرو فهو يقول عن بدايات تعلقه بالأدب: "استوعبت دراسة الأدب العربي من أمهات مصادره وشربته من أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها"، ولكنه انصرف عن طريق الشعر الفصيح وأدار ظهره له لأسباب يبسطها حين يتحدث عن الحال المؤسية لأغلب الشعراء في ذلك الزمان، فيقول: "وكنت أظن أني سأجتر هذه الثقافات العربية الصميمة في صقل استعدادي وموهبتي الشعرية إلا أنني شهدت في مطلع حياتي صرعى الشعر وأشلاء الشعراء تحت أقدام المشعوذين وشذاذ الآفاق والمتجرين في سوق الأدب الفارغ والكلام الساقط واللغة الدارجة على أرض خبيثة"، ويستطرد في شرح بقية الأسباب وهي التي تتعلق بحياته المضطربة فيقول: "ثم تعاقبت علي المحن الثقال مع الليالي الطوال فأخذت المجاعة بخناقي وخناق الأطفال وتلقيت وحشة الاغتراب ونكد المرض وفقدان الأوطان والإخوان وضراوة المجاعة في بيت لا يؤنس بقايا الآدميين فيه إلا الأنين والدموع والأنفاس اللاهثة"، ويؤكد عبدالرحمن: النتيجة التي ترتبت على كل ذلك بالطبع انصرافه عن الشعر الفصيح. أو كما يقول بيرم: "فلم أر أن أضيف إلى هذه المحن القاصمة محنة الشعر فتركت ثقافتي واستعدادي وموهبتي الشاعرة أمانة في ذمة الأيام إلى الزجل أنظم به المسرحية والموال والأغنية".ويمضي عبدالرحمن في دراسته، مشيرًا إلي أن بيرم التونسي: "في مجال الزجل غدًا بيرم التونسي وبدون مبالغة زجال لا يشق له غبار، استطاع بموهبته الفذة أن يشيد من فن الزجل صرحًا منيفًا تناطح فيه قصائده الزجلية عصم القصائد الفصيحة لكثير من شعراء عصره ليس لأن لغة قصائده هي لغة الشعب التي يتكلم بها الجميع من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية في الريف والحضر والسواحل والبوادي، فتفاعلوا معها وامتزجت بوعيهم ووجدانهم، بل لأن لغة قصائده الزجلية تجلت فيها من مظاهر القدرة على التعبير والبراعة في التصوير والسلاسة في الموسيقى وتوازن الإيقاع ما مكنها من استيعاب أدق المشاعر وأرهف الأحاسيس وأدق المعاني والأفكار.