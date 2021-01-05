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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تخصيص خط ساخن لمبادرة إحلال السيارات بالغاز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:30 م
السيارات بالغاز
السيارات بالغاز
دعاء أبو العزم
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وجهت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في كلمتها للمواطنين أثناء توضيح إجراءات الحصول على سيارة بالغاز، أنه تم تخصيص رقم خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات وهو 16733.

و شهد معرض تكنولوجيا تحويل إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في يومه الثاني، علي التوالي إقبال كبير من المواطنين على المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وردت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع علي استفسارات المواطنين لتوضيح الإجراءات الخاصة بتقديم الحصول علي سيارة، وبينت أن الهدف الأساسي للمعرض هو عرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها، والإجابة على كافة التساؤلات بالإضافة الى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة

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