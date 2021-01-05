تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض رابعة» لـ4 فبراير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 4 فبراير المقبل؛ لسماع الشهود.صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة تم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وعقب ذلك تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.