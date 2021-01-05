تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض رابعة» لـ4 فبراير

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض رابعة» لـ4 فبراير
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:44 م
عادل عبد العالطباعة
أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى جلسة 4 فبراير المقبل؛ لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة تم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وعقب ذلك تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة تم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم، وعقب ذلك تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.