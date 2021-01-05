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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«زايد» تكشف إجراءات الامتحان القومى لمزاولة الطب

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات المنظمة للامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب (EMLE)، الذي تم اعتماده طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بحيث يشترط للقيد لأول مرة في سجلات الوزارة أن يجتاز الطبيب هذا الامتحان تحت إشراف هيئة التدريب الإلزامي، سواء كان ذلك خلال دراسته أو بعدها، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمُدد مماثلة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب للتأكد من حصول خريجي كليات الطب على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وممارسة الطب في مصر، لافتة إلى أن الامتحان سيكون مُوحدًا على مستوى الجمهورية، ما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب سيُعقد في شهر فبراير 2021، ليكون بإمكان الطالب دخول الامتحان في أي من أيام 6 و13 و20 فبراير 2021، وتظهر نتيجة الامتحان فور الانتهاء منه، على أن تكون نسبة النجاح 50% مع إمكانية الإعادة للتحسين، على أن يتم احتساب النسبة الأعلى، أما في حالة رسوب الطالب في 3 امتحانات خلال دور فبراير، فيمكن إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر بنفس القواعد، لافتة إلى أن الامتحان القومي لا يؤجل التجنيد العسكري ويجب أن تكون الخدمة الوطنية بالوقت المحدد.

وأوضحت أن الطالب سيدخل بياناته على المنصة الإلكترونية للامتحان على الرابط (https:emle.academyindex.phpapplication).

ويمكن للطالب تأدية الامتحان من المقر المتواجد به "أونلاين"، ومدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من أسئلة اختيار من متعدد، حيث يتم اختيار أفضل إجابة من بين 5 اجابات، ويتكون الامتحان من 100 سؤال مُتعدد الاختيارات، ويشمل التخصصات الخمسة الرئيسية في مجال الطب وهي (الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد)، كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.
ولفتت إلى أنه تم تجميع بيانات الأطباء المُستحقين لدخول الامتحان، وأتاحت الوزارة عدد 10 امتحانات تدريبية في شهر أكتوبر 2020 وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر نوفمبر 2020، وعدد 10 امتحانات تدريبية في شهر ديسمبر 2020 لطلبة الامتياز، وجار الإعداد لـ10 امتحانات تدريبية في شهر يناير 2021.
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