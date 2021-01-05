موسكو: تصريحات الرئيسة المولدوفية حول القوات الروسية «خطيرة»

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس المولدولفية الجديدة، مايا ساندو، بشأن ضرورة سحب قوات حفظ السلام الروسية من (ترانسنيستريا) بأنها "خطيرة".وقال بيسكوف - خلال مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء - "بعد تولي مايا ساندوا رئاسة مولدوفا كان أول تصريح لها هو دعوة سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنيسريا، وكأنه لا توجد مشاكل أخرى في مولدوفا".وأضاف بيسكوف: "هل هذا خطر محتمل؟ بالطبع هذا خطير وهناك العديد من الحالات المشابهة".