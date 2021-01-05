ماذا قال مينا مسعود عن عادل إمام وإسماعيل ياسين؟

وصل مينا مسعود إلى القاهرة صباح اليوم، لخوض أولى بطولاته في السينما المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميًا من خلال فيلم "علاء الدين" الذي شارك في بطولته بجانب ويل سميث ونعومي سكوت.وينتظر الجمهور المصري تجربة مينا مسعود الأولى في السينما المصرية بشغف شديد، خاصة أنه يقدم فيلم أكشن ويقوم بدور زعيم عصابة ويشاركه في بطولته هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز ومن إخراج مرقس عادل.وقبل مجئ مينا مسعود للعمل في مصر وبعد نجاحه العالمي الكبير في علاء الدين تحدث كثيرًا في لقائته الاعلامية عن أصولة المصرية وعشقه للسينما المصرية وللفنانين المصريين، حيث قال في أحد اللقاءت: "لقد كبرت وأنا أشاهد أفلام الكوميديا المصرية لكبار الفنانين المصريين مثل إسماعيل ياسين وعادل إمام وطريقتهم في الكوميديا تختلف عن الكوميديا في هوليوود، وإمتاعهم للجمهور يعتمد على لغة الجسد وتعبيرات الوجه إضافة للكلمات، بخلاف الممثلين في هوليوود، وهو ما يجعلني أقدم الكوميديا بطعم مختلف وتعلمت من السينما المصرية كثيرًا".