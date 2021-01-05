«قرقاش»: قمة العلا ستكون بداية لصفحة جديدة مشرقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن قمة العلا ستكون بداية لصفحة جديدة مشرقة.وذلك بعد أن وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.وتناقش القمة عددًا من الملفات الاستراتيجية المهمة وعلى رأسها سبل تعزيز العمل وتحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل.وتوصف قمة العلا بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، حيث تجسد مبدأ الوحدة الخليجية وتمثل فرصة للقادة الأعضاء للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم بعضًا.وتستضیف المملكة العربیة السعودیة، اليوم الثلاثاء، قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الثالث على التوالي، وهي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.ومن المقرر أن يبحث قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السیاسیة والدفاعية والأمنية والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.