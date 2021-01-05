جونسون يرجئ زيارة مقررة إلى الهند بسبب أزمة كورونا

أرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، زيارة كانت مقررة إلى الهند في وقت لاحق هذا الشهر في أعقاب تفاقم أزمة كوفيد-19 في بريطانيا، حسبما أعلن متحدث حكومي.وقال المتحدث إن "رئيس الوزراء تحدث إلى رئيس الوزراء (ناريندرا) مودي صباحا للتعبير عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة الهند في وقت لاحق هذا الشهر كما كان مقررا"، لافتا إلى ظهور نسخة متحورة سريعة الانتشار من الفيروس.