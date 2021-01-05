تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هناك تعليمات مشددة بتنظيم عملية صرف المعاشات، خاصة بعد ملاحظة وجود تجمعات للمواطنين أمام المكاتب البريدية، وأنه تم التنسيق مع هيئة البريد لوضع آلية محددة لذلك.وأشارت "عوض"، إلى أنه تم تخصيص ثلاث مدارس لتخفيف الضغط عن المراكز البريدية، والحد من تجمع المواطنين أمامها وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط، إذ تم فتح مدارس دمياط الإعدادية بنين بمدينة دمياط ومدرسة الحديثة الابتدائية بمدينة كفر البطيخ، وأيضًا مدرسة تفتيش كفر سعد الابتدائية، كما تم تجهيزهم بأماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد تمت مراعاة توزيعهم وفقًا لمعايير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية والوقائية تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على صحتهم.